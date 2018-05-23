США закликали Росію припинити насильство на Донбасі

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Представниця Державного департаменту США Хезер Науерт

Росія сприяє закріпленню насильства на сході України, надсилаючи кошти, солдатів і ресурси в регіон - Науерт

Кремль контролює насильство на сході України, і в його силах зробити так, щоб це насильство припинилося вже наступного дня. Про це заявила представниця Державного департаменту США Хезер Науерт під час щоденного брифінгу.

Вона звернула увагу на те, що останній тиждень на сході України був одним з найбільш насильницьких з початку року.

«П'ятеро українських солдатів загинуло і 23 зазнали поранень. Бойові дії не оминули і цивільне населення. 13-річний хлопчик та його батько загинули на контрольованій українським урядом території, коли артилерійські снаряди вдарили по їхньому будинку. Газопровід з газоподібним хлором на Донецькій фільтрувальній станції був вражений артилерійськими снарядами», - зазначила Науерт.

«Кремль контролює насильство на сході України та може припинити це насильство вже завтра, якщо цього забажає. Росія стверджувала, що хоче захищати російськомовне населення, але, як наш спеціальний представник з переговорів щодо України Курт Волкер неодноразово підкреслював, наразі ніде в світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України», - додала вона.

За словами Науерт, Росія сприяє закріпленню насильства на сході України, надсилаючи кошти, солдатів і ресурси в регіон.

«Ми закликаємо Росію припинити її агресію в Україні та виконати її зобов'язання відповідно до підписаних Мінських угод», - додала представниця Держдепу.

Джерело: Європейська правда