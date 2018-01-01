США запровадили санкції проти ще п'яти компаній з Ірану

Всі компанії, які потрапили до санкційного списку, причетні до розробок за програмою балістичних ракет

Міністерство США в четвер, 4 січня, розширило санкційний список стосовно Ірану, включивши в нього п'ять іранських компаній, які, згідно з даними американської влади, причетні до розробок за програмою балістичних ракет. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну США. «США будуть і надалі рішуче боротися із зловорожою



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Всі компанії, які потрапили до санкційного списку, причетні до розробок за програмою балістичних ракет

Міністерство США в четвер, 4 січня, розширило санкційний список стосовно Ірану, включивши в нього п'ять іранських компаній, які, згідно з даними американської влади, причетні до розробок за програмою балістичних ракет.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну США.

«США будуть і надалі рішуче боротися із зловорожою діяльністю іранського режиму, в тому числі і за допомогою санкцій, які спрямовані проти порушень прав людини. Ми будемо без коливань викривати неефективне економічне управління режиму і перенаправлення значних ресурсів на фінансування загрозливих ракетних систем на шкоду громадянам (Ірану, - ред)», - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Наголошується, що йдеться про компанії Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center і Shahid Shustari Industries - всі вони входять в іранську промислову групу Shahid Bakeri.