США змінюють правила видачі робочих віз:подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відтепер візу, яка дає право на роботу у США, отримають лише ті, хто має високу кваліфікацію

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про нові правила надання віз типу H-1B. Це зменшить можливості американських компаній щодо залучення працівників з-за кордону.

Відтепер візу, яка дає право на роботу у США, отримають лише ті, хто має високу кваліфікацію і рівень освіти не нижче ступеня «бакалавр», інформує «

».

Нова система передбачає, що компанії, що мають намір запрошувати співробітників з-за кордону, повинні заздалегідь зареєструватися у Службі громадянства та імміграції США (USCIS).

Зауважимо, що 65 тисяч віз типу H-1B щорічно у квітні розігрується у лотереї. Є також опція додаткових двох тисяч віз, які видають особам з науковими ступенями.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що має намір зменшити вплив елементу випадковості на процес видачі віз, більш ретельно проводити відбір претендентів і збільшити кількість отримувачів віз, які одержали наукові ступені в американських університетах.