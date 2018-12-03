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    США змінюють правила видачі робочих віз:подробиці

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    США змінюють правила видачі робочих віз:подробиці

    Відтепер візу, яка дає право на роботу у США, отримають лише ті, хто має високу кваліфікацію

    Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про нові правила надання віз типу H-1B. Це зменшить можливості американських компаній щодо залучення працівників з-за кордону.

    Відтепер візу, яка дає право на роботу у США, отримають лише ті, хто має високу кваліфікацію і рівень освіти не нижче ступеня «бакалавр», інформує «Голос Америки».

    Нова система передбачає, що компанії, що мають намір запрошувати співробітників з-за кордону, повинні заздалегідь зареєструватися у Службі громадянства та імміграції США (USCIS).

    Зауважимо, що 65 тисяч віз типу H-1B щорічно у квітні розігрується у лотереї. Є також опція додаткових двох тисяч віз, які видають особам з науковими ступенями.

    Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що має намір зменшити вплив елементу випадковості на процес видачі віз, більш ретельно проводити відбір претендентів і збільшити кількість отримувачів віз, які одержали наукові ступені в американських університетах.
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