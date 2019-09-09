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    Стала відома дата розгляду апеляції у справі «українських диверсантів» у Криму

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    <div class="ImageDescription-caption">Володимир Дудка (ліворуч), Олексій Бессарабов, анексований Севастополь, 4 квітня 2019 року</div> - Стала відома дата розгляду апеляції у справі «українських диверсантів» у Криму
    Володимир Дудка (ліворуч), Олексій Бессарабов, анексований Севастополь, 4 квітня 2019 року
    Фото: «Радіо Свобода»

    Зараз засуджені підконтрольним російській владі Севастопольським міським судом Дудка і Бессарабов перебувають у СІЗО Сімферополя

    Розгляд апеляційної скарги у Верховному суді РФ на вирок у справі «диверсантів Міноборони України» Володимира Дудки і Олексія Бессарабова призначили на 15 жовтня.

    Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на сина Володимира Дудки Іллю Каверніка.

    «Подзвонила адвокат Оксана Железняк і повідомила, що апеляцію призначили на 15 жовтня. До цього часу їх повинні етапувати в Москву», — розповів Кавернік.

    Зараз засуджені підконтрольним російській владі Севастопольським міським судом Дудка і Бессарабов перебувають у СІЗО Сімферополя.

    Нагадаємо, 10 листопада 2016 року російська ФСБ в анексованому Криму заявила про затримання в Севастополі «групи диверсантів», які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. У ФСБ стверджували, що троє затриманих — Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов та Володимир Дудка — є членами «диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України». У Міноборони України цю інформацію спростували.

    Насправді троє затриманих були колишніми співробітниками центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос», який закрився у 2014 році.

    Під час затримання Штиблікова силовики ФСБ демонстрували іграшкову «зброю» — знаряддя для гри в страйкбол — як докази того, що він диверсант.

    Володимира Дудку та Олексія Бессарабова 4 квітня 2019 року засудили до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

    ФСБ Міноборони СІЗО засуджені
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