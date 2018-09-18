Стала відома дата виходу другого сезону серіалу «Молодий Папа»



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Актор Джуд Лоу у ролі Папи Пія XIII

Режисер серіалу підтвердив інформацію про участь у зйомках Джуда Лоу і Джона Малковича

Режисер Паоло Соррентіно під час прес-конференції в рамках міжнародного кінофестивалю «Послання до людини» повідомив дату виходу другого сезону серіалу «Молодий Папа» - перші епізоди з'явиться не раніше листопада 2019 року.

Про це пише THR.

Також він підтвердив інформацію про початок знімального процесу в листопаді цього року і про участь в продовженні Джуда Лоу і Джона Малковича.

Раніше повідомлялося, що другий сезон отримає назву «Новий Папа», а знімати його буде об'єднання HBO-Sky. Подробиці сюжету тримаються в секреті, проте, швидше за все, продовження можна буде вважати швидше окремим серіалом, який збереже багато рис оригіналу.

Перший сезон «Молодого Папи» вийшов в жовтні 2016 року, він складається з 10 серій.

Раніше стало відомо, як Кевіна Спейсі прибрали з серіалу «Картковий будинок».