Стали відомі деталі перевірки боєготовності військ на сході Росії



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Японія не задоволена воєнною активністю РФ в регіоні

Російське видання «Коммерсантъ», посилаючись на свої джерела, повідомило про деталі перевірки боєготовності сил Східного і Центрального військових округів РФ, яка почалася 20 серпня і триватиме протягом п’яти наступних днів.

Так, ціллю даного заходу є оцінка якості мобілізаційного розгортання в рамках зборів. Саме розгортання означає спроможність створення в короткі терміни різновидового угруповання сил і засобів в невідомій місцевості.

В рамках перевірки боєготовності лише по лінії матеріально-технічного забезпечення приймуть участь 36 тисяч солдат і 3,4 тисячі одиниць техніки. Дана перевірка боєготовності є по суті підготовкою до навчань «Схід-2018», які стартують 11 вересня і мають стати наймасштабнішими навчаннями із часу проведення маневрів «Захід-81».

Проведення перевірки боєготовності сил на сході РФ, які передують навчанням «Схід-2018», викликали, за даними видання, дуже болючу реакцію в Токіо. Паралельно із початком навчань «Схід-2018» у Владивостоці має почати роботу Східний економічний форум, який використовується очільником японського уряду Сіндзо Абе для спроб нормалізувати відносини із РФ, через вирішення протиріч навколо Північних територій і підписання мирного договору.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про проведення раптової перевірки боєготовності в з'єднаннях і військових частинах Центрального і Східного військових округів, ПДВ, Дальньої і Військово-транспортної авіації.