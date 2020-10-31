Стали відомі перші результати виборів у Грузії: партія Саакашвілі програє

У Грузії завершилося голосування на парламентських виборах

З’явилися результати екзитполів з парламентських виборів

Грузинські телекомпанії публікують перші результати екзитполів парламентських виборів, які відбуваються у країні. Про дані повідомляє «Эхо Кавказа».

Відповідно до оприлюднених результатів, перемогу здобуває правляча партія «Грузинська мрія». Зі значним відривом позаду йде сформована Михайлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух». «Главком» нижче наводить дані усіх ексзитполів:

Дані екзитполу, проведеного компанією IPSOS на замовлення каналу «Мтаварі архі»:

• «Грузинська мрія – демократична Грузія» – 41%

• «Єдиний національний рух – Сила в єдності» – 33%

• «Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія» – 5%

• «Лело – Мамука Хазарадзе» – 4%

• «Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі» – 3%

• «Гірчі» – 3%

• «Альянс патріотів» – 2%

• Лейбористська партія – 2%

• «Ніно Бурджанадзе – Єдина Грузія» – 1%

• «Алеко Елісашвілі – Громадяни» – 1%

Дані екзит–полу, проведеного компанією Public Opinion Strategies на замовлення телекомпанії «Імеді»:

• «Грузинська мрія – демократична Грузія» – 55%

• «Єдиний національний рух – Сила в єдності» – 23%

• «Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія» – 3%

• «Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%

• «Альянс патріотів» – 3%

• «Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі» – 3%

• «Гірчі» – 3%

• Лейбористська партія – 1%

• «Ніно Бурджанадзе – Єдина Грузія» – 1%

• «Алеко Елісашвілі – Громадяни» – 1%

Дані екзит–пол, проведеного компанією Survation на замовлення телекомпанії «Руставі–2»:

• «Грузинська мрія – демократична Грузія» – 52.26%

• «Єдиний національний рух – Сила в єдності» – 25.33%

• «Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія» – 4.2%

• «Гірчі» – 3.52%

• «Лело – Мамука Хазарадзе» – 2.61%

• «Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі» – 2.37%

• «Альянс патріотів» – 2.29%

• Лейбористська партія – 1.22%

• «Алеко Елісашвілі – Громадяни» – 1.02%

• «Ніно Бурджанадзе – Єдина Грузія» – 0.69%

Дані екзит–пол, проведеного компанією Edison Research на замовлення телекомпанії «Формула»:

• «Грузинська мрія – демократична Грузія» – 46%

• «Єдиний національний рух – Сила в єдності» – 28%

• «Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія» – 5%

• «Гірчі» – 3%

• «Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%

• «Альянс патріотів» – 2%

• «Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі» – 2%

• Лейбористська партія – 1%

• «Алеко Елісашвілі – Громадяни» – 1%

Слід зазначити, що виборчий бар’єр становив 1%. Великі шанси потрапити до нового складу парламенту має ультраправий «Альянс патріотів», якого викрили в тому, що він фінансується з Росії.