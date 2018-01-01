Стали відомі подробиці затримання Шепелєва у Конча-Заспі

У Генпрокуратурі підтвердили інформацію про затримання екс-нардепа Шепелєва

Інформацію про затримання екс-нардепа Олександра Шепелєва вже підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган. «Вчора затримали. Сьогодні (9 лютого – ред.) обиратимуть запобіжний захід. Час ще не призначили», - сказала вона. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, екс-нардепа затримали у



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Екс-нардеп Олександр Шепелєв

У Генпрокуратурі підтвердили інформацію про затримання екс-нардепа Шепелєва

Інформацію про затримання екс-нардепа Олександра Шепелєва вже підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Вчора затримали. Сьогодні (9 лютого – ред.) обиратимуть запобіжний захід. Час ще не призначили», - сказала вона.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, екс-нардепа затримали у Конча-Заспі під Києвом.

«Шепелєва затримали в Конча-Заспі. У нього там є будинок, він там проживав уже тиждень», - сказав співрозмовник агентства.

За словами правоохоронця, Шепелєва затримали працівники Головної військової прокуратури спільно з працівниками Служби безпеки.

Наразі колишній депутат перебуває у слідчому ізоляторі СБУ, який знаходиться у Києві на Аскольдовому провулку. Сьогодні представники Головної військової прокуратури направлять до Печерського райсуду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють у в участі у скоєнні замаху на вбивство.

27 квітня 2017 року повідомлялося, що у Москві затримали екс-нардепа Шепелєва.

У березні 2015 року російські силовики вже затримували Шепелєва на території Московської області. У Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелєва для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Шепелєв двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році його виключили з фракції і він перейшов до фракції Партії регіонів, звідки незабаром вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець за мажоритарним округом.

25 квітня Деснянський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у наданні хабара та втечі з-під варти колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос пізніше повідомив, що екс-нардеп Шепелєв погодився працювати на ФСБ РФ. Було відкрито стосовно нього кримінальне провадження за статтею «держзрада».