Стало відомо, чим отруїлися 75 учнів черкаської гімназії
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Балончики з газом розпорошили самі діти
Міністерство охорони здоров’я підтверджує, що сьогодні у Черкасах отруїлися 75 школярів, 38 з них госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Інцидент стався у першій міській гімназії.
При цьому 37 осіб отримали медичну допомогу амбулаторно.
«Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості», - повідомили в МОЗ.
Як уточнюють місцеві ЗМІ з посиланням на заступника мера Черкас Ігоря Волошина, розпилювання декількох балончиків сталося в приміщенні гардеробної.
«Діти почали кашляти, у них почали сльозитися очі, дерти в горлі», - розповів чиновник, зазначивши, що в даний час у школі триває навчальний процес.
На місці працюють всі необхідні служби. За бажанням, батьки можуть забрати дітей додому. «Є підтверджена інформація, що розпорошили балончики самі діти. Їх допитує поліція», – сказав заступник мера.