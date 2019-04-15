Стало відомо, чим отруїлися 75 учнів черкаської гімназії



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В гімназії Черкас 15 квітня розпорошили газ

Балончики з газом розпорошили самі діти

Міністерство охорони здоров’я підтверджує, що сьогодні у Черкасах отруїлися 75 школярів, 38 з них госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Інцидент стався у першій міській гімназії.

При цьому 37 осіб отримали медичну допомогу амбулаторно.

«Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості», - повідомили в МОЗ.

Як уточнюють місцеві ЗМІ з посиланням на заступника мера Черкас Ігоря Волошина, розпилювання декількох балончиків сталося в приміщенні гардеробної.

«Діти почали кашляти, у них почали сльозитися очі, дерти в горлі», - розповів чиновник, зазначивши, що в даний час у школі триває навчальний процес.

На місці працюють всі необхідні служби. За бажанням, батьки можуть забрати дітей додому. «Є підтверджена інформація, що розпорошили балончики самі діти. Їх допитує поліція», – сказав заступник мера.