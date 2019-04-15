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    Стало відомо, чим отруїлися 75 учнів черкаської гімназії

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    В гімназії Черкас 15 квітня розпорошили газ <div><small style="box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 11.2px; line-height: inherit; color: #4a4a4a; font-family: roboto, sans-serif; text-align: center;"><br /></small></div> - Стало відомо, чим отруїлися 75 учнів черкаської гімназії
    В гімназії Черкас 15 квітня розпорошили газ

    Балончики з газом розпорошили самі діти

    Міністерство охорони здоров’я підтверджує, що сьогодні у Черкасах отруїлися 75 школярів, 38 з них госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Інцидент стався у першій міській гімназії.

    При цьому 37 осіб отримали медичну допомогу амбулаторно. 

    «Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості», - повідомили в МОЗ.

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    Як уточнюють місцеві ЗМІ з посиланням на заступника мера Черкас Ігоря Волошина, розпилювання декількох балончиків сталося в приміщенні гардеробної.

    «Діти почали кашляти, у них почали сльозитися очі, дерти в горлі», - розповів чиновник, зазначивши, що в даний час у школі триває навчальний процес.

    На місці працюють всі необхідні служби. За бажанням, батьки можуть забрати дітей додому. «Є підтверджена інформація, що розпорошили балончики самі діти. Їх допитує поліція», – сказав заступник мера.

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