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    У Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною

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    У Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною

    38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні

    В Черкасах невідомою речовиною отруїлися 75 дітей, 38 із них госпіталізовані.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

    «75 учнів школи №1 у Черкасах отруїлись невідомою речовиною. ... 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні», - йдеться у повідомленні.

    В МОЗ повідомили, що стан дітей різний, але наразі загрози для їхнього життя немає. Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, інші 15 учнів перебувають у стані середньої тяжкості.

    Також на початку квітня у Хмельницькому 24 дитини потрапили до лікарні з кишковою інфекцією. 

    2 квітня у Львові четверо дітей потрапили з отруєнням до лікарні.

    Також 21 березня стало відомо, що масове отруєння дітей у Дніпрі спричинив «кишковий грип».

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