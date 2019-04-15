У Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною
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38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні
В Черкасах невідомою речовиною отруїлися 75 дітей, 38 із них госпіталізовані.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
«75 учнів школи №1 у Черкасах отруїлись невідомою речовиною. ... 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні», - йдеться у повідомленні.
В МОЗ повідомили, що стан дітей різний, але наразі загрози для їхнього життя немає. Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, інші 15 учнів перебувають у стані середньої тяжкості.
Також на початку квітня у Хмельницькому 24 дитини потрапили до лікарні з кишковою інфекцією.
2 квітня у Львові четверо дітей потрапили з отруєнням до лікарні.
Також 21 березня стало відомо, що масове отруєння дітей у Дніпрі спричинив «кишковий грип».