У Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні

В Черкасах невідомою речовиною отруїлися 75 дітей, 38 із них госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«75 учнів школи №1 у Черкасах отруїлись невідомою речовиною. ... 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні», - йдеться у повідомленні.

В МОЗ повідомили, що стан дітей різний, але наразі загрози для їхнього життя немає. Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, інші 15 учнів перебувають у стані середньої тяжкості.

Також на початку квітня у Хмельницькому 24 дитини потрапили до лікарні з кишковою інфекцією.

2 квітня у Львові четверо дітей потрапили з отруєнням до лікарні.

Також 21 березня стало відомо, що масове отруєння дітей у Дніпрі спричинив «кишковий грип».