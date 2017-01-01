Стало відомо, чому «Укрзалізниця» призупинила онлайн-повернення квитків

«Укрзалізниця» дозволить повертати квитки через Інтернет після 14 січня

«Укрзалізниця» призупинила повернення квитків через Інтернет до 14 січня «через активність перекупників» Про це написав директор з пасажирських перевезень і сервісу компанії Ігор Романків у своєму блозі на залізничному порталі «Магістраль». «Річ у тім, що коли за 45 діб було



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Укрзалізниця фіксує значне зростання попиту на електронні квитки

«Укрзалізниця» дозволить повертати квитки через Інтернет після 14 січня

«Укрзалізниця» призупинила повернення квитків через Інтернет до 14 січня «через активність перекупників»

Про це написав директор з пасажирських перевезень і сервісу компанії Ігор Романків у своєму блозі на залізничному порталі «Магістраль».

«Річ у тім, що коли за 45 діб було відкрито продаж квитків на 29 грудня, вагони розкуповувалися на 100% за 10 хв. Тобто хтось сидів перед монітором і чекав, коли в системі з'являться передсвяткові рейси. Погодьтеся, такі чіткі плани можуть мати лише студенти. 50% людей не можуть знати за 45 днів, чи буде у них можливість 29 грудня в конкретний час вирушити у подорож», — зазначив Романків.

Він розповів, що були виявлені окремі електронні адреси, на які скуповувалася велика кількість квитків. Багато проїзних документів були оформлені на пасажира, у якого замість імені та прізвища було вказано «ААА», а коли його блокували — з'являлися інші набори символів.

Загалом у кожному вагоні на пасажира з вигаданим ім'ям бронювали по 4-8 квитків.

«Припинити такі зловживання можна, лише припинивши повернення квитків через Інтернет. Основною умовою здавання квитка в касу є надання документа, що посвідчує особу... Як будуть здавати квитки «квиткові підприємці», наразі не відомо», — пояснив Романків.