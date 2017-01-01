Стало відомо, чому «Укрзалізниця» призупинила онлайн-повернення квитків
- Сьогодні, 00:33
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«Укрзалізниця» дозволить повертати квитки через Інтернет після 14 січня
«Укрзалізниця» призупинила повернення квитків через Інтернет до 14 січня «через активність перекупників»
Про це написав директор з пасажирських перевезень і сервісу компанії Ігор Романків у своєму блозі на залізничному порталі «Магістраль».
«Річ у тім, що коли за 45 діб було відкрито продаж квитків на 29 грудня, вагони розкуповувалися на 100% за 10 хв. Тобто хтось сидів перед монітором і чекав, коли в системі з'являться передсвяткові рейси. Погодьтеся, такі чіткі плани можуть мати лише студенти. 50% людей не можуть знати за 45 днів, чи буде у них можливість 29 грудня в конкретний час вирушити у подорож», — зазначив Романків.
Він розповів, що були виявлені окремі електронні адреси, на які скуповувалася велика кількість квитків. Багато проїзних документів були оформлені на пасажира, у якого замість імені та прізвища було вказано «ААА», а коли його блокували — з'являлися інші набори символів.
Загалом у кожному вагоні на пасажира з вигаданим ім'ям бронювали по 4-8 квитків.
«Припинити такі зловживання можна, лише припинивши повернення квитків через Інтернет. Основною умовою здавання квитка в касу є надання документа, що посвідчує особу... Як будуть здавати квитки «квиткові підприємці», наразі не відомо», — пояснив Романків.