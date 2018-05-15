Стало відомо, де у Дніпрі збудують майданчик для Hyperloop

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Компанія Noosphere погодилася надати п'ять своїх лабораторій для тих українських команд, які долучаться до проекту

Центр транспортних інновацій Hype.ua вибрав місце будівництва тестового майданчика для Hyperloop в Дніпрі та зосередиться на розробці технічної документації.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Агентство розвитку Дніпра на своїй сторінці в Facebook.

Будівництво тестового майданчика для Hyperloop планується в рамках розвитку індустріального парку INNOVATION FORPOST на Слобожанському проспекті.

Він повідомив, що підготовка наукової оцінки та технічної документації проекту буде вестися в тісній співпраці з Virgin Hyperloop One і DP World Cargospeed.

«Наша короткострокова мета - спільно з Єврокомісією заснувати саме в Дніпрі «Центр транспортних інновацій», які повинні мати не теоретичний, а суто практичний вимір імплементації. Безпілотні автомобілі, штучний розум, інтернет речей, Hyperloop», - заявив міністр.

За його словами, компанія Noosphere погодилася надати п'ять своїх лабораторій для тих українських команд, які долучаться до проекту.

Нагадаємо, у місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.