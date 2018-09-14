Стало відомо, коли Порошенко виступить із посланням до Ради



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Президент буде говорити про внутрішнє і зовнішнє становище України

Президент України Петро Порошенко звернеться із посланням до депутатів Верховної Ради 20 вересня.

Про це повідомила представник голови держави у парламенті Ірина Луценко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ми плануємо наступного тижня мати дуже активний четвер. Ми очікуємо і будемо слухати послання президента», - заявила Луценко.

За її словами, також заплановано голосування змін до Конституції щодо зовнішньополітичного курсу до ЄС-НАТО, а також «голосування за постанову комітету з приводу порядку розгляду застережень Конституційного суду щодо недоторканності, - для того, щоб продовжувати цей процес».

Окрім того, очікується голосування за оновлення Центрвиборчкому.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко планує у вересні звернутися до Верховної Ради з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.