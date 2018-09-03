Порошенко звернеться з посланням до Ради



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Коли президент виступить в парламенті, поки не відомо

Президент Петро Порошенко планує у вересні звернутися до Верховної Ради з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про це Порошенко заявив 3 вересня на зустрічі з керівниками фракцій та груп парламенту.

«Я планую зробити своє щорічне звернення у вересні. Ми з Андрієм Володимировичем (головою ВР Андрієм Парубієм, - ред.) поговоримо про найбільш прийнятні дати для цього звернення», - сказав Порошенко.

Як відомо, в понеділок, 3 вересня, Порошенко скликав зустріч з керівниками фракцій і груп Верховної Ради, на якій обговорюється питання внесення змін до Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав головні завдання і плани роботи парламенту на осінь.

Джерело: 112 Україна