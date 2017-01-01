Стало відомо, на що партії витратили 500 млн грн державного фінансування

Партії виділені кошти витратили на місцеві осередки, рекламу та оренду

Народний Фронт, «Самопоміч», Радикальна партія Ляшка та Опоблок витратили більшість коштів із держбюджету на рекламу в ЗМІ, «Батьківщина» – на оренду приміщень, БПП «Солідарність» – на осередки. «Народний Фронт» за рік (із вересня 2016 р. по вересень 2017 р.) витратив на статутну



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Партії виділені кошти витратили на місцеві осередки, рекламу та оренду

Народний Фронт, «Самопоміч», Радикальна партія Ляшка та Опоблок витратили більшість коштів із держбюджету на рекламу в ЗМІ, «Батьківщина» – на оренду приміщень, БПП «Солідарність» – на осередки.

«Народний Фронт» за рік (із вересня 2016 р. по вересень 2017 р.) витратив на статутну діяльність 109 млн. грн. Із них 33 млн. пішло на рекламу в ЗМІ, по 25 млн. – на зарплати та оренду. Усі кошти на рекламу були витрачені за період жовтня-грудня 2016 р. Тоді НФ активно розміщував рекламу на телебаченні та друкованих медіа.

Радикальна партія Олега Ляшка витратила 47 млн., із яких майже половину коштів, 19 млн., було спрямовано на рекламу. Партія активно розміщувала рекламу на ТБ. У липні-вересні 2017 р. на це пішло 3,7 млн. – більшість коштів отримали телеканали 112 та NewsOne. Ще 11 млн. пішло на матеріальні витрати, 6 млн. – на зарплати.

«Самопоміч» витратила 104 млн., із яких 39 млн. – на пропагандистську діяльність. Більшість коштів було витрачено на партійну газету. Лише в липні-вересні 2017 р. на видавничу діяльність пішло 3,4 млн. грн. Ще 34 млн. склали матеріальні витрати: за липень-вересень 2017 р. партія витратила понад мільйон гривень на футболки, записники, ручки, прапори, горнятка, довідники тощо.

«Опозиційний блок» вперше отримав бюджетні кошти у ІІ кварталі 2017 р. З того часу партія витратила 15 млн., із яких 13 млн. були коштами держбюджету. Майже половину суми, 5 млн., було спрямовано на роботу в медіа. Серед іншого партія заплатила 4,6 млн. за погашення заборгованості перед ТОВ «Інтер реклама центр». Ще 5 млн. було витрачено на утримання регіональних відділень партії.

ВО «Батьківщина» витратила 24 млн., із яких третину коштів, 6,7 млн., було спрямовано на оренду приміщень. Матеріальні витрати та оплата послуг склали 6,6 млн. Ще 3 млн. було витрачено на зарплати.

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» витратив 123 млн., із яких половину коштів було передано на утримання місцевих організацій – 63 млн. БПП «Солідарність» – єдина з парламентських партій, що активно витрачала кошти на розбудову партійної мережі. Ще по 8 млн. пішло на зарплати та матеріальні витрати. Понад 10 млн. було спрямовано на видавничу діяльність.

Партії практично не мають власних коштів, а тому майже всі витрати здійснювалися за гроші із держбюджету. Із сукупних витрат «Самопомочі» та БПП кошти держбюджету склали 99%, НФ – 96%, РПЛ – 93%, ОБ – 88%, «Батьківщина» – 79%.

Інформація в рамках проекту «Дослівно» за даними аналізу фінансових звітів політичних партій за ІІІ, ІV квартали 2016 р., а також І,ІІ,ІІІ кварталів 2017 р.