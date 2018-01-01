Стало відомо, наскільки зросли видатки на НАБУ, НАЗК і СБУ

Цього року суттєво зросли видатки на антикорупційні і силові органи

Верховна Рада у 2018 році збільшила видатки на НАБУ на майже 10% - до 857 мільйонів, на НАЗК — більше 11% - до 683,5 мільйонів, СБУ - на 17% - до 8,2 мільярда, на Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - у 6 разів - до 253 мільйонів. Про це йдеться в додатку № 3 закону



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Фото: YouTube Керівники САП і НАБУ Назар Холодницький і Артем Ситник

Цього року суттєво зросли видатки на антикорупційні і силові органи

Верховна Рада у 2018 році збільшила видатки на НАБУ на майже 10% - до 857 мільйонів, на НАЗК — більше 11% - до 683,5 мільйонів, СБУ - на 17% - до 8,2 мільярда, на Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - у 6 разів - до 253 мільйонів. Про це йдеться в додатку № 3 закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік», опублікованому на сайті парламенту, повідомляє «Укрінформ».

При цьому зі статті видатків на НАЗК у 2018 році передбачається виділення 513,7 млн гривень на фінансування статутної діяльності політичних партій; 169,8 млн гривень - на керівництво та управління у сфері запобігання корупції.

Окрім того, бюджетом передбачається збільшення фінансування Державного бюро розслідувань на 10,9 млн гривень - до 651,6 млн. гривень.

Фінансування НАБУ торік було 773,6 млн гривень; НАЗК - 605 млн гривень; Нацагентства з розшуку активів - 42,3 млн гривень; СБУ - 6,7 млрд гривень.

Як писав «Главком», видатки на Службу зовнішньої розвідки у 2018 році зростуть з 1,1 мільярда до 1,5 мільярда гривень, Адміністрації держспецзв'язку дали 2,2 млрд грн замість 2 млрд у 2017 році, на Головне управління розвідки Міноборони бюджетом на цей рік передбачено 2,5 млрд грн, на РНБО - 156,4 млн грн. Окрім того, на Управління державної охорони - 1 млрд грн, на Національне антикорупційне бюро - 857 млн грн, а на НАЗК - 683 млн грн.