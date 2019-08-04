Стрілянина в США: Трамп розпорядився приспустити прапори в пам’ять про жертви



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Служба у пам’ять про загиблих в Ель-Пасо

Трамп засудив розстріли в Ель-Пасо і Дейтоні, назвавши їх «ненависними і боязкими»

У неділю, 4 серпня, президент США Дональд Трамп розпорядився приспустити прапори в Білому домі і на всіх державних будівлях в пам’ять про жертви масових вбивств в Техасі і Огайо.

Як передає CNN, прапори будуть приспущені на всіх урядових будівлях і спорудах в США і за кордоном до заходу сонця 8 серпня.

Трамп засудив розстріли в Ель-Пасо і Дейтоні, назвавши їх «ненависними і боязкими».

«Ми поділяємо біль і страждання всіх постраждалих в результаті цих двох безглуздих нападів», — йдеться в заяві президента США.

Нагадаємо, що 3 серпня озброєний гвинтівкою чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart в місті Ель-Пасо в Техасі, що всього за декілька кілометрів від кордону з Мексикою. В результаті стрілянини загинули 20 осіб. Ще понад два десятки отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані.

У місті Дейтон в Огайо чоловік розстріляв дев’ятьох осіб, ще 27 зазнали поранення. Це була друга масова стрілянина в США менш ніж за 24 години.



