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    Стрілянина в США: Трамп розпорядився приспустити прапори в пам’ять про жертви

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    Служба у пам&rsquo;ять про загиблих в Ель-Пасо - Стрілянина в США: Трамп розпорядився приспустити прапори в пам’ять про жертви
    Служба у пам’ять про загиблих в Ель-Пасо

    Трамп засудив розстріли в Ель-Пасо і Дейтоні, назвавши їх «ненависними і боязкими»

    У неділю, 4 серпня, президент США Дональд Трамп розпорядився приспустити прапори в Білому домі і на всіх державних будівлях в пам’ять про жертви масових вбивств в Техасі і Огайо.

    Як передає CNN, прапори будуть приспущені на всіх урядових будівлях і спорудах в США і за кордоном до заходу сонця 8 серпня.

    Трамп засудив розстріли в Ель-Пасо і Дейтоні, назвавши їх «ненависними і боязкими».

    «Ми поділяємо біль і страждання всіх постраждалих в результаті цих двох безглуздих нападів», — йдеться в заяві президента США.

    Нагадаємо, що 3 серпня озброєний гвинтівкою чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart в місті Ель-Пасо в Техасі, що всього за декілька кілометрів від кордону з Мексикою. В результаті стрілянини загинули 20 осіб. Ще понад два десятки отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані.

    У місті Дейтон в Огайо чоловік розстріляв дев’ятьох осіб, ще 27 зазнали поранення. Це була друга масова стрілянина в США менш ніж за 24 години.


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