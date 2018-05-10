Студент у Росії влаштував стрілянину в коледжі, після чого застрелився
- Сьогодні, 09:27
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За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь
У Новосибірській області в Росії 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину по учнях з мисливської рушниці, а потім вчинив суїцид.
Унаслідок стрілянини постраждали троє людей, йдеться у повідомленні регіональної прокуратури.
Інцидент стався вранці 10 травня в Барабінську. За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь.
Один студент отримав вогнепальне поранення в плече. Ще двоє вистрибнули з вікна другого поверху, один з них отримав переломи обох ніг, другий — перелом стопи.
Після стрілянини підліток вийшов у коридор установи, де вистрілив з рушниці собі в голову та помер на місці.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу про замах на вбивство. Прокуратура почала перевірку інциденту.