Студент у Росії влаштував стрілянину в коледжі, після чого застрелився

За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь

У Новосибірській області в Росії 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину по учнях з мисливської рушниці, а потім вчинив суїцид. Унаслідок стрілянини постраждали троє людей, йдеться у повідомленні регіональної прокуратури. Інцидент стався вранці 10 травня в Барабінську. За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти



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За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь

У Новосибірській області в Росії 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину по учнях з мисливської рушниці, а потім вчинив суїцид.

Унаслідок стрілянини постраждали троє людей, йдеться у повідомленні регіональної прокуратури.

Інцидент стався вранці 10 травня в Барабінську. За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь.

Один студент отримав вогнепальне поранення в плече. Ще двоє вистрибнули з вікна другого поверху, один з них отримав переломи обох ніг, другий — перелом стопи.

Після стрілянини підліток вийшов у коридор установи, де вистрілив з рушниці собі в голову та помер на місці.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про замах на вбивство. Прокуратура почала перевірку інциденту.