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    Студент у Росії влаштував стрілянину в коледжі, після чого застрелився

    За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь
    У Новосибірській області в Росії 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину по учнях з мисливської рушниці, а потім вчинив суїцид. Унаслідок стрілянини постраждали троє людей, йдеться у повідомленні регіональної прокуратури. Інцидент стався вранці 10 травня в Барабінську. За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти
    • Сьогодні, 09:27
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    За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь

    У Новосибірській області в Росії 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину по учнях з мисливської рушниці, а потім вчинив суїцид.

    Унаслідок стрілянини постраждали троє людей, йдеться у повідомленні регіональної прокуратури.

    Інцидент стався вранці 10 травня в Барабінську. За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь.

    Один студент отримав вогнепальне поранення в плече. Ще двоє вистрибнули з вікна другого поверху, один з них отримав переломи обох ніг, другий — перелом стопи.

    Після стрілянини підліток вийшов у коридор установи, де вистрілив з рушниці собі в голову та помер на місці.

    Слідчий комітет порушив кримінальну справу про замах на вбивство. Прокуратура почала перевірку інциденту.

     

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