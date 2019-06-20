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    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)

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    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)

    Студенти зайшли в середину будівлі червоного корпусу КНУ і оголосили про сидячий протест біля кабінету ректора вишу

    В Національному університеті ім. Тараса Шевченка 20 червня студенти проводять акцію протесту проти колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, якого поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

    Як повідомляє кореспондент «Главкому», студенти зайшли в середину будівлі червоного корпусу КНУ і оголосили про сидячий протест біля кабінету ректора вишу.

    Студенти вигукують «Ні реваншу!», «Портнов - це Янукович», «Портнов, тікай в Ростов» і обіцяють чекати приходу ректора Леоніда Губерського.

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    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)
    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)
    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)
    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)
    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)
    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)
    Студенти університету ім. Шевченка повстали проти Портнова (фото)

    Раніше повідомлялося, що ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

    Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

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