Суд арештував майно ексдиректора фірми, яка монтувала обладнання в «ситуативній кімнаті» на Банковій



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«Ситуативна кімната» на Банковій

Арешт накладений у рамках кримінального провадження за статтею «Втрата документів, що містять державну таємницю»

Печерський районний суд Києва арештував ноутбук AppleMacBookPro і зовнішній цифровий накопичувач на 500 гб, який належить колишньому директору столичного ТОВ «МТУ Сергію Блажевичу у рамках кримінальної справи за ч. 2 ст. 329 КК України («Втрата документів, що містять державну таємницю»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

З матеріалів судової ухвали стало відомо, що Державне бюро розслідувань вийшло на пов’язані між собою фірми, котрі встановлювали, а потім демонтували обладнання в «ситуативній кімнаті» адміністрації президента України. Так, у 2015 році ТОВ «МТУ» проводило роботи з розробки проектної документації приміщення «ситуативної кімнати» адміністрації президента (вулиця Банкова, 11, корпус 2, поверх 2) з подальшим встановлення в ньому відповідного обладнання. 18-19 травня 2019 року співробітники групи компаній «Медіа трейд» демонтували це обладнання.

Слідство з’ясувало, що до групи компаній «Медіа Трейд» входять ТОВ «МТУ», ТОВ «Українські будівельні рішення, ТОВ «Український клуб нерухомості». Засновниками та керівниками вказаних товариств, є пов`язані між собою особи. Між іншим, директором ТОВ «МТУ у 2015 році був Сергій Блажевич, який наразі є діючим засновником ТОВ «Український клуб нерухомості».

20 грудня ДБР провело обшуки у групи компаній «Медіа Трейд». Зокрема, на робочому місці Блажевича вилучено ноутбук AppleMacBookPro і зовнішній цифровий накопичувач на 500 гб. Це майно було визнано речовими доказами у кримінальній справі, яку розслідує ДБР.

Як повідомляв «Главком», 28 травня новопризначений секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив через соціальну мережу про зникнення серверів і комп’ютерного обладнання із «ситуативної кімнати» в адміністрації президента. На відео Данилюка видно, що у великій кімнаті залишились лише два флагштоки з прапорами України та Євросоюзу, а зі стін стирчать дроти. Раніше вони з’єднували великі монітори на стінах з відеосерверами, які були розташовані у сусідній кімнаті. За словами Данилюка, у момент зміни попередньої президентської команди на нову техніка з цих кімнат зникла.

Колишній прес-секретар п’ятого президента Петра Порошенка Святослав Цеголко спростував заяву Данилюка, що на серверах із ситуативної кімнати містилася конфіденційна інформація. За його словами, уся техніка була орендована за власний кошт Порошенка і відповідно повернута орендодавцю.

Також відреагував екссекретар РНБО Олександр Турчинов, заявивши, що наведений Данилюком відеоматеріал, жодним чином не має відношення до Ради Нацбезпеки і оборони. Натомість головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.