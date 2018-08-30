Азаров на російському ТБ став експертом з української мови



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Сюжет з Азаровим вийшов на пропагандистському каналі «Росія 24»

Прем’єр-утікач Микола Азаров став експертом з української мови на російському телебаченні. Політик, відомий власним суржиком, коментував російським журналістам українську мовну реформу.

Про це повідомляє ТСН.

У сюжеті, який вийшов на пропагандистському каналі «Росія 24», йдеться про так звану популярність кирилиці в Європі і українців, які попри вселенський захват російською, вирішили затвердити на державному рівні нові мовні правила.

«При цьому, у репортажі без жодного посилання використовували цілі фрагменти з сюжетів ТСН. І додали до них мовознавчий коментар Миколи Яновича, який російською обурюється намірами українізувати українську», - зазначили журналісти.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення нову редакцію українського правопису.