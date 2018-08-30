  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Азаров на російському ТБ став експертом з української мови

    • Розсилка
    Азаров на російському ТБ став експертом з української мови

    Сюжет з Азаровим вийшов на пропагандистському каналі «Росія 24»

    Прем’єр-утікач Микола Азаров став експертом з української мови на російському телебаченні. Політик, відомий власним суржиком, коментував російським журналістам українську мовну реформу.

    Про це повідомляє ТСН.

    У сюжеті, який вийшов на пропагандистському каналі «Росія 24», йдеться про так звану популярність кирилиці в Європі і українців, які попри вселенський захват російською, вирішили затвердити на державному рівні нові мовні правила.

    «При цьому, у репортажі без жодного посилання використовували цілі фрагменти з сюжетів ТСН. І додали до них мовознавчий коментар Миколи Яновича, який російською обурюється намірами українізувати українську», - зазначили журналісти.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення нову редакцію українського правопису.

    Читайте також
    Росія Міністерство освіти і науки мова Микола Азаров українська мова мовна реформа правопис словник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ