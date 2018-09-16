Суд дозволив заочне розслідування щодо самопроголошеного «мера» Луганська



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Маноліс Пілавов

Пілавов підозрюється у державній зраді та створенні терористичної організації

Печерський районний суд Києва надав дозвіл Генпрокуратурі на здійснення спеціального досудового розслідування щодо нинішнього самопроголошеного «мера» Луганська Маноліса Пілавова, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвала суду, яку 11 вересня оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У клопотанні слідчий ГПУ заявив, що Пілавов переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. 26 червня цього року суд надавав дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними досудового розслідування, Маноліс Пілавов упродовж квітня-травня 2014 року, будучи першим заступником Луганського міського голови, сприяв проросійським найманцям у захопленні будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області. За версією слідства, його пособниками були колишній народний депутат Сергій Горохов, екс-голова Луганської облради і його перший заступник Валерій Голенко та Євгеній Харін і тодішній мер Луганська Сергій Кравченко.

27 грудня 2016 року Пілавову повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Після окупації Луганська Маноліс Пілавов став «главою адміністрації» міста. Незважаючи на займану посаду, він затримувався російськими військовими через махінації з гуманітарною допомогою, перебував під арештом у підвалі захопленого будівлі обласного управління СБУ, але був випущений після втручання екс-ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького.