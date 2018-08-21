Суд дозволив заочне розслідування щодо спільників Єфремова



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Екс-нардеп Олександр Єфремов

В ході досудового розслідування зібрано достатньо «належних та допустимих» доказів для здійснення спеціального досудового розслідування

Печерський районний суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо Сергія Горохова, Валерія Голенка та кількох колишніх чиновників, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень спільно з екс-депутатом Партії регіонів Олександром Єфремовим.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

«За результатами судового розгляду задоволено клопотання Генеральної прокуратури та слідчим суддею Печерського районного суду надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата та колишніх чиновників Луганщини, підозрюваних у кримінальному провадженні. ... В ході досудового розслідування зібрано достатньо належних та допустимих доказів для здійснення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата України VII скликання С. Горохова, голови Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка та його першого заступника М. Пілавова», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, названі особи «підозрюються у вчиненні в першій половині 2014 року на території Луганської області ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень спільно з головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання О.Єфремовим».

Як повідомлялося, кримінальне провадження щодо Олександра Єфремова розглядається у Старобільському районному суді Луганської області, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

У справі №426/4/17 відносно Єфремова Старобільський райсуд вже допитав як свідків колишнього заступника голови СБУ, екс-голову Луганської облдержадміністрації та лідера Радикальної партії, народного депутата Олега Ляшка.