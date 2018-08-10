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    Кримінал

    Суд продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову

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    Олександр Єфремов - Суд продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову
    Олександр Єфремов

    Єфремов перебуватиме під вартою щонайменше до 7 жовтня

    Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 7 жовтня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

    Про це у четвер ввечері повідомила Twitter прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «Обвинуваченому в державній зраді О.Єфремову продовжено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 7 жовтня 2018 включно. Судовий розгляд триває, наступне засідання відбудеться 10.08.2018 о 10.00», - написала Сарган.

    Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

    У справі №426/4/17 відносно Єфремова Старобільський райсуд вже допитав як свідків колишнього заступника голови СБУ, екс-голову Луганської облдержадміністрації та лідера Радикальної партії, народного депутата Олега Ляшка.

    25 червня суд продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову.

    суд Партія регіонів Олександр Єфремов арешт
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