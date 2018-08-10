Суд продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Єфремов

Єфремов перебуватиме під вартою щонайменше до 7 жовтня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 7 жовтня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це у четвер ввечері повідомила Twitter прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Обвинуваченому в державній зраді О.Єфремову продовжено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 7 жовтня 2018 включно. Судовий розгляд триває, наступне засідання відбудеться 10.08.2018 о 10.00», - написала Сарган.

Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

У справі №426/4/17 відносно Єфремова Старобільський райсуд вже допитав як свідків колишнього заступника голови СБУ, екс-голову Луганської облдержадміністрації та лідера Радикальної партії, народного депутата Олега Ляшка.

25 червня суд продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову.