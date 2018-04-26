Суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Азарова

Четверта апеляція Миколи Азарова відхилена

Європейський суд відмовився скасовувати санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Рішення розміщено на сайті суду в четвер, 26 квітня. «Четверта апеляція відхилена. Тобто, заява має бути повністю відхилена без необхідності розгляду клопотання заявника щодо заходів з організації процедури або, у якості альтернативи,



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Микола Азаров має відшкодувати свої власні юридичні витрати і витрати Ради ЄС

Четверта апеляція Миколи Азарова відхилена

Європейський суд відмовився скасовувати санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Рішення розміщено на сайті суду в четвер, 26 квітня.

«Четверта апеляція відхилена. Тобто, заява має бути повністю відхилена без необхідності розгляду клопотання заявника щодо заходів з організації процедури або, у якості альтернативи, прохання про підтримку наслідків рішення 2016/318, прийнятого Радою (ЄС)», - йдеться в рішенні суду.

Суд робить висновок про те, що Рада ЄС діяла у відповідності з вагою доказів і не зробила помилки, визнаючи, що в листі від 30 листопада 2015 року наведено достатні докази на підтримку того факту, що під час ухвалення рішення позивач був об'єктом кримінального розгляду в справах, які українські судові органи класифікували як незаконне привласнення державних коштів та зловживання службовим становищем. Це і стало причиною накладення санкцій.

Як повідомлялося, колишній глава уряду України оскаржував це рішення про введення проти нього у 2016 році санкції Радою Європейського Союзу.

У висновку постанови, де перераховується вся хронологія подій, вказується, що позивач, тобто Микола Азаров, має до того ж відшкодувати свої власні юридичні витрати і витрати Ради ЄС.

Нагадаємо, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та народний депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.