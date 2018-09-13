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    Суд Києва оголосив перерву у засіданні щодо держзради Януковича

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    Дебати у справі про держзраду Віктора Януковича продовжать завтра - Суд Києва оголосив перерву у засіданні щодо держзради Януковича
    Дебати у справі про держзраду Віктора Януковича продовжать завтра

    Суд про держзраду Януковича продовжиться 14 вересня

    Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича до завтра, 14 вересня, про це заявив суддя Владислав Дев’ятко.

    «Суд вимушений оголосити перерву у засіданні на завтра на 10 годину», – сказав суддя.

    Адвокат Віктора Януковича Олександр Байдик понад шість годин з перервами виступав з дебатною промовою. Він вказав на численні порушення, допущені, на думку сторони захисту, правоохоронними органами України під час досудового слідства у справі про держзраду Януковича. Також захисник заявляв, що Янукович у 2014 році не тікав із країни, а перебував у відрядженні.

    Суд на прохання адвоката під час його виступу кілька разів оголошував технічну перерву для того, щоб адвокат міг відпочити. У залі також були присутні держзахисник Юрій Рябовол і новий адвокат Олександр Горошинський, який вступив у процес у четвер. Він також захищає інтереси екс-беркутівців у справі про масові розстріли учасників Євромайдану 20 лютого 2014 року.

    Завтра мають продовжити судові дебати.

    Слідство звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.

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