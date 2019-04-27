Суд Києва заборонив проводити конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України



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Європейський суд з прав людини

Суд виходив із того, що відповідна процедура з проведення конкурсу «не відповідає міжнародним стандартам»

Окружний адміністративний суд Києва в п'ятницю ухвалив рішення про заборону конкурсній комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України вчиняти певні дії щодо проведення такого конкурсу.

Як повідомляє прес-служба суду, Окружний адмінсуд, зокрема, постановив заборонити конкурсній комісії здійснювати дії з прийому документів від осіб, які хочуть взяти участь у конкурсі, проведення тестування, співбесіди, а також дії з відбору кандидатів, формування та оприлюднення списку на сайті офіційного інтернет-представництва президента України від трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Крім того, суд заборонив голові конкурсної комісії Наталії Кузнєцовій вчиняти дії з подання відповідного списку кандидатів до Міністерства закордонних справ для його внесення в установленому порядку до Ради Європи і здійснювати дії щодо проведення зазначеного конкурсу. Водночас МЗС заборонено вчиняти дії з тестування для визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційним мовами Ради Європи.

«Суд, ухвалюючи рішення про задоволення заяви про забезпечення позову, виходив із того, що відповідна процедура з проведення конкурсу не відповідає міжнародним стандартам, що регламентують її проведення. Зокрема, суд взяв до уваги позицію позивача, що визначені комісією терміни для проведення конкурсу порушують рекомендації парламентської асамблеї Ради Європи», - пояснили в прес-службі.