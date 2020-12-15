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    Суд конфіскував німецьку вівчарку, яка покусала поштарку

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    <p>Суд оштрафував власницю німецької вівчарки і виніс рішення конфіскувати тварину у господарів</p> - Суд конфіскував німецьку вівчарку, яка покусала поштарку

    Суд оштрафував власницю німецької вівчарки і виніс рішення конфіскувати тварину у господарів

    Власницю собаки покарано штрафом на суму 51 грн

    Хмельницький міськрайонний суд визнав винною місцеву підприємницю у порушенні правил тримання собак і оштрафував на 51 грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 9 грудня.

    Суд з’ясував, що 5 жовтня о 13 годині з двору будинку вибігла собака породи німецька вівчарка без намордника та вкусила жінку за праву руку та живіт, заподіявши шкоду її здоров`ю.

    Власниця собаки, підприємниця свою вину визнала, але додала: про ці обставини їй нічого невідомо, оскільки на той час вона перебувала в санаторії. 

    У суді потерпіла розповіла, що працює поштаркою і 5 жовтня роздавала пенсію. Коли вона вийшла з сусіднього будинку, то на неї налетіла собака, яка вибігла з воріт, з яких виїжджала машина. Тварина вкусила поштарку за руку та живіт. Після цього вона звернулась в травмпункт та в поліцію.

    Крім мінімального штрафу, суд виніс рішення конфіскувати німецьку вівчарку.

    Теги: суд Хмельницький час
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