Суд конфіскував німецьку вівчарку, яка покусала поштарку

Власницю собаки покарано штрафом на суму 51 грн

Хмельницький міськрайонний суд визнав винною місцеву підприємницю у порушенні правил тримання собак і оштрафував на 51 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 9 грудня.

Суд з’ясував, що 5 жовтня о 13 годині з двору будинку вибігла собака породи німецька вівчарка без намордника та вкусила жінку за праву руку та живіт, заподіявши шкоду її здоров`ю.

Власниця собаки, підприємниця свою вину визнала, але додала: про ці обставини їй нічого невідомо, оскільки на той час вона перебувала в санаторії.

У суді потерпіла розповіла, що працює поштаркою і 5 жовтня роздавала пенсію. Коли вона вийшла з сусіднього будинку, то на неї налетіла собака, яка вибігла з воріт, з яких виїжджала машина. Тварина вкусила поштарку за руку та живіт. Після цього вона звернулась в травмпункт та в поліцію.

Крім мінімального штрафу, суд виніс рішення конфіскувати німецьку вівчарку.