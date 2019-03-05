Суд майже втричі зменшив заставу екс-главі Фіскальної служби Насірову



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Суд задовольнив клопотання сторони захисту Романа Насірова про зменшення розміру застави

Наступне засідання у справі Насірова відбудеться 14 березня

У понеділок, 5 березня, суд зменшив заставу екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову із 100 до 36 мільйонів гривень.

Про це повідомив «Унн» адвокат Насірова Олександр Лисак.

«Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони захисту щодо зменшення розміру застави (стосовно екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова - ред.) з 100 мільйонів до 36 мільйонів гривень. Також суд продовжив термін дії зобов’язань, покладених на Насірова», - сказав Лисак.

За його словами, наступне засідання відбудеться 14 березня 2019 року.

Нагадаємо, що екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем щодо надання незаконних розстрочень із сплати податків фірмам, пов’язаним з народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком. В результаті цих рішень Насірова, держава зазнала збитків на загальну суму понад 2 млрд грн.

У лютому повідомлялося, що суд наклав арешт на $300 тис, прихованих Насіровим.