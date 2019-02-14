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    Події в Україні

    Суд наклав арешт на $300 тис, прихованих Насіровим – ЦПК

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    Рахунок у Британії екс-голова ДФС Роман Насіров відкривав шляхом внесення готівкових коштів у&nbsp;2015&nbsp;році - Суд наклав арешт на $300 тис, прихованих Насіровим – ЦПК
    Рахунок у Британії екс-голова ДФС Роман Насіров відкривав шляхом внесення готівкових коштів у 2015 році

    Гроші були виявлені в рамках фінансового моніторингу

    Сьогодні 14 лютого у Шевченківському районному суді міста Києва відбулося чергове засідання за обвинуваченням екс-голови ДФС Романа Насірова і директора департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. На ньому колегія суддів розглянула клопотання прокурора САП Андрія Перова про накладання арешту на $300 тисяч Насірова, що знаходяться на його рахунку в банку Великої Британії. Про це пише Центр протидії корупції.

    Як відомо, 7 лютого прокурор Перов подав клопотання про арешт $300 тис у Британії. Ці гроші були виявлені в рамках фінансового моніторингу, під час якого провели перевірку підозрілої операції на $300 тис, за участю Насірова.

    За словами Перова, ці гроші заблокували на деякий час і звернулися до НАБУ з запитом про вирішення питання щодо накладення арешту.

    Своєю чергою захист Насірова заперечував проти задоволення клопотання. Адвокати вказували, що фінансова установа, де відкритий Насіровим рахунок, не є фінансовою установою в розумінні нашого законодавства. Захист стверджував, що ця установа є брокерською, в український КПК передбачає накладення арешту в банках або фінустановах. 

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    Також адвокати підкреслювали, що, на їх думку, гроші Насірова не є на рахунку в класичному розумінні. Захист апелював, що немає точного балансу рахунку, оскільки британці зазначили приблизну суму. Крім того, адвокати звернули увагу не на ту печатку і підпис на британському документі

    Сам Насіров заявив, що це не гроші, а якійсь договір, укладений ще до 2015 року.

    Прокурор САП Перов наголосив, що установа, де знаходяться гроші Насірова, є фінансовою, відповідно до британського законодавства. Рахунок екс-голова ДФС відкривав шляхом внесення готівкових коштів у 2015 році.

    Нагадаємо, що екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем щодо надання незаконних розстрочень із сплати податків фірмам, пов’язаним з народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком. В результаті цих рішень Насірова, держава зазнала збитків на загальну суму понад 2 млрд. грн.

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