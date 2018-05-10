Суд не дозволив обрати Пучдемона прем’єром Каталонії заочно

Пучдемон очікує в Німеччині рішення щодо його екстрадиції до Іспанії

Конституційний суд (КС) Іспанії прийняв до розгляду позов уряду проти схваленої парламентом Каталонії реформи закону, яка передбачає можливість заочного обрання глави уряду регіону. Про це пише DW.com. Цей крок суду означає автоматичне призупинення дії реформи до остаточного рішення КС, яке може бути прийняте через кілька місяців. Уряд



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Пучдемон очікує в Німеччині рішення щодо його екстрадиції до Іспанії

Конституційний суд (КС) Іспанії прийняв до розгляду позов уряду проти схваленої парламентом Каталонії реформи закону, яка передбачає можливість заочного обрання глави уряду регіону.

Про це пише DW.com.

Цей крок суду означає автоматичне призупинення дії реформи до остаточного рішення КС, яке може бути прийняте через кілька місяців. Уряд Іспанії від початку виступив проти цієї реформи.

Зміну закону було підтримано парламентом регіону 4 травня. Реформа дозволяє провести процедуру обрання глави каталонського уряду без особистої присутності кандидата в парламенті. Вона повинна була дозволити затвердити екс-прем'єра автономії Карлеса Пучдемона на посаді регіонального лідера.

Пучдемон, якого німецький суд звільнив під заставу, очікує в Німеччині рішення щодо його екстрадиції до Іспанії, де його звинувачують у заколоті і зловживанні державними коштами під час організації минулорічного референдуму про незалежність Каталонії.