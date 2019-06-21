Суд не обмежив фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» час на читання справи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марлен Асанов йде на засідання суду підконтрольного Кремлю суду в Сімферополі, 20 червня 2019 року

Слідчий хотів прискорити темп і за 5 робочих днів ознайомити Мустафаєва з рештою 17-ма томами кримінальної справи

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 червня відмовив слідчому ФСБ Росії Дмитру Грамашову в клопотанні обмежити фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» терміни ознайомлення з матеріалами справи, повідомляє з посиланням на адвокатів проект Радіо Свобода Крим Реалії.

За словами адвокатів фігурантів справи Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Сервера Зекір’яєва, Тимура Ібрагімова, Едема Смаілова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Ернеса Аметова, слідство хотіло за 5 робочих днів ознайомити їх з 17-ма томами кримінальної справи.

«Мій підзахисний Сервер Мустафаєв знайомився з матеріалами справи протягом 17 днів, це близько 53 годин, 6 томів кримінальної справи, середня кількість сторінок одного тому – 250. Виходить, на одну сторінку у нього йшла одна третя хвилини. На один том – трохи менше ніж 9 годин. Слідчий хотів прискорити цей темп і за 5 робочих днів ознайомити Сервера з рештою 17-ма томами кримінальної справи, не враховуючи речових доказів і аудіопрослуховування», – почснила адвокат Ліля Гемеджі.

Суд встиг розглянути клопотання тільки щодо чотирьох обвинувачених: Асанова, Салієва, Ібрагімова і Белялова. Після того як суд відмовив у їх задоволенні, слідчий вирішив відкликати решту клопотань.

Нагадаємо, у березні 2019 року в анексованому Росією Криму пройшли масові обшуки, після яких були затримані двадцять кримських татар. Через кілька днів в Ростові-на-Дону і на кордоні з Херсонською областю були затримані ще четверо. Один з них, Раїм Айвазов, згодом розповів в суді, що співробітники ФСБ імітували його розстріл, щоб змусити підписати свідчення.

Всіх затриманих звинувачують в участі у терористичній організації «Хізб ут-Тахрір». Правозахисна організація «Меморіал» визнала усіх затриманих політв’язнями.