Суд обрав присяжних для розгляду справи про вбивство Вороненкова



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Наступне судове засідання у справі про вбивство Вороненкова призначене на 21.09.2018

Із 7 запропонованих кандидатур суд обрав 5 присяжних

У середу, 12 вересня, Шевченківський районний суд Києва визначив склад суду присяжних у справі щодо вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Із 7 запропонованих кандидатур суд обрав 5 присяжних, з яких автоматизованою системою суду буде визначено трьох основних та двох запасних.

Двоє кандидатур присяжних були відхилені стороною обвинувачення та стороною захисту відповідно.

Наступне судове засідання призначене на 21.09.2018.

Нагадаємо, у травні поточного року прокуратура міста Києва завершила досудове розслідування за фактом вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У липні 2018 року обвинувальний акт відносно двох співучасників цього злочину був скерований до суду.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.