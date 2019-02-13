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    Суд окупантів продовжив арешт кримського блогера Мемедемінова

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    Мемедемінов буде перебувати в СІЗО до 16 березня - Суд окупантів продовжив арешт кримського блогера Мемедемінова
    Мемедемінов буде перебувати в СІЗО до 16 березня

    Під час судового засідання прокурор заявив, що Мемедемінов «може втекти на територію України»

    Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт кримського блогера Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених із використанням мережі інтернет».

    Про це 13 лютого повідомляє об'єднання «Кримська солідарність» у соцмережі Facebook.

    Таким чином Мемедемінов буде перебувати в СІЗО до 16 березня.

    Зазначається, що засідання суду проходило у відкритому режимі. Під час судового засідання прокурор заявив, що Мемедемінов «може втекти на територію України». У свою чергу блогер зауважив, що обидва його паспорти «знаходяться у відділенні ФСБ».

    Нагадаємо, раніше адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що блогера Нарімана Мемедемінова в СІЗО Сімферополя в анексованому Росією Криму із загальної камери перевели в камеру, що перебуває під посиленим контролем.

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