Суд окупантів продовжив арешт кримського блогера Мемедемінова



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Мемедемінов буде перебувати в СІЗО до 16 березня

Під час судового засідання прокурор заявив, що Мемедемінов «може втекти на територію України»

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт кримського блогера Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених із використанням мережі інтернет».

Про це 13 лютого повідомляє об'єднання «Кримська солідарність» у соцмережі Facebook.

Таким чином Мемедемінов буде перебувати в СІЗО до 16 березня.

Зазначається, що засідання суду проходило у відкритому режимі. Під час судового засідання прокурор заявив, що Мемедемінов «може втекти на територію України». У свою чергу блогер зауважив, що обидва його паспорти «знаходяться у відділенні ФСБ».

Нагадаємо, раніше адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що блогера Нарімана Мемедемінова в СІЗО Сімферополя в анексованому Росією Криму із загальної камери перевели в камеру, що перебуває під посиленим контролем.