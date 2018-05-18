Суд ООН вимагає від Росії звіту про виконання наказу щодо відновлення Меджлісу

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Фото dpa Міжнародний суд ООН

РФ має пояснити Суду, що було зроблено для створення нормальних умов діяльності Меджлісу в анексованому Криму, - Зеркаль

Міжнародний суд ООН сьогодні звернувся до Російської Федерацїі з вимогою надати інформацію про виконання наказу суду про відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

«Сьогодні Міжнародний суд ООН звернувся до РФ з вимогою надати йому інформацію про виконання наказу Суду від 19 квітня 2017 року щодо відновлення діяльності Меджлісу», - повідомила вона.

Зеркаль зазначила, що суд також запропонував Україні надати інформацію з цього питання. «Ми поінформуємо Суд про всі зусилля, яких було докладено для реалізації наказу Суду як з боку держави, так і представниками Меджлісу. Наразі це процедурні кроки для того, щоб дати можливість Суду оцінити реальний стан справ», - зауважила заступник міністра.

Зеркаль нагадала, що у квітні Україна звернулася до суду ООН з проханням надати тлумачення наказу суду, оскільки Росія протягом року не зробила нічого для виконання припису Суду. «Таке ставлення РФ означає фактичне ігнорування Міжнародного суду ООН. Тепер, відповідно до запиту, РФ має пояснити Суду, що було зроблено для створення нормальних умов діяльності Меджлісу в Криму», - додала Зеркаль.

Нагадаємо, Україна надіслала до Міжнародного суду ООН звернення з проханням надати тлумачення наказу щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації, в тому числі, підтвердити те, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу.