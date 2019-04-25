510 грн за фото бюлетеня у соцмережі. Суд оштрафував «радикала» з Конотопу



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Представник Радикальної партії Ляшка Спартак Сергієнко

Громадянин Спартак Сергієнко порушив виборче законодавство

Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним керівника місцевого партосередку Радикальної партії Ляшка Спартака Сергієнка у порушенні виборчого законодавства (ст. 212-10 КУпАП) і оштрафував на 510 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 23 квітня.

За матеріалами справи у день президентських виборів, 31 березня Сергієнко, перебуваючи на дільниці у Конотопі, сфотографував заповнений ним виборчий бюлетень для голосування, який у подальшому розмістив у відкритому доступі на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» та «Інстаграм».

Цим він порушив п. 2 ст. 57 та ч. 18 ст. 64 ЗУ «Про вибори Президента України».

Скріншот з ФБ Сергієнка

Сергієнко до суду не з’явився, але подав заяву про розгляд справи без його участі і повністю визнав себе винним.

Суд також постановив стягнути з порушника 1384,20 грн судового збору.

Додамо, що під час повторного голосування, 21 квітня Спартак Сергієнко зіпсував виборчий бюлетень, написавши на ньому слово «Ляшко». Фото бюлетеня він виклав у «Фейсбуці».

Нагадаємо, що 31 березня нардеп і лідер «радикалів» Олег Ляшко на одній з дільниць продемонстрував в присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення. Як заявили у Комітеті виборців України, відповідно до ст. 7 Закону «Про вибори Президента України», голосування на виборах президента є таємним. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Згодом правоохоронці виписали адміністративний протокол Олегу Ляшку за демонстрацію свого бюлетеня під час першого туру виборів президента України.