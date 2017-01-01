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    Суд перевірить законність призначення Ситника директором НАБУ

    У суді не повідомляють, хто є автором позову щодо Ситника
    Окружний адмінсуд Києва розглядає позов до Державної фіскальної служби щодо спецперевірки декларації Артема Ситника як кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро Про це повідомляє прес-служба суду. У попередньому судовому засіданні суд залучив у якості третьої особи Артема Ситника як фізичну особу. Суть позову
    • Сьогодні, 12:20
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    Артем Ситник&nbsp;
    Артем Ситник 

    У суді не повідомляють, хто є автором позову щодо Ситника

    Окружний адмінсуд Києва розглядає позов до Державної фіскальної служби щодо спецперевірки декларації Артема Ситника як кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро

    Про це повідомляє прес-служба суду.

    У попередньому судовому засіданні суд залучив у якості третьої особи Артема Ситника як фізичну особу.

    Суть позову полягає у тому, що 31 березня 2015 року, у день подання Ситником уточненої декларації, втратив чинність Порядок здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затверджений відповідним наказом Мінфіну. А новий порядок набув чинності лише з 30 квітня 2015 року.

    Натомість Ситника визнали таким, що пройшов спецперевірку і указом від 16 квітня 2016 року призначили директором НАБУ.

    Позивач просить суд визнати дії ДФС неправомірними і зобов’язати їх направити повідомлення про спростування інформації про достовірність відомостей в декларації Ситника за 2014 рік з урахуванням уточненої декларації від 31 березня 2015 року.

    Також позивач просить зобов’язати ДФС направити до Адміністрації президента та відповідної комісії повідомлення про спростування інформації щодо достовірності відомостей в декларації Ситника з урахуванням уточнених даних.

    При цьому у суді не повідомляють, хто є автором позову.

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