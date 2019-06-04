Суд почав справу про банкрутство Дніпровського металургійного комбінату



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Фото: УНІАН

Справу про банкрутство розпочато за позовом компанії ТОВ «Технобудмонтаж Груп» (Київ

Господарський суд Дніпропетровської області почав справу про банкрутство Дніпровського металургійного комбінату (Кам'янське, Дніпропетровська область). Про це йдеться в повідомленні ДМК.

Згідно з повідомленням, справу про банкрутство розпочато за позовом компанії ТОВ «Технобудмонтаж Груп» (Київ).

Підставою для початку справи стали позовні вимоги на суму 2,457 млн грн, які не було задоволено через три місяці після терміну їх погашення.

Як повідомлялось, ДМК у 2017 році, згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, збільшив збиток в 4,9 разу до 13,221 млрд гривень порівняно з 2016 роком.

У 2017 році підприємство збільшило чистий дохід на 9,1%, або на 1,291 млрд гривень, до 15,437 млрд гривень порівняно з 2016 роком.

99,4% акцій ДМК належить корпорації «Індустріальний союз Донбасу».