  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд постановив стягнути з ексвласника Імексбанку 309 млн грн на користь НБУ

    • Розсилка
    У 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав із НБУ договір поруки про погашення стабкредиту, взявши на себе особисті зобов&rsquo;язання з погашення заборгованості - Суд постановив стягнути з ексвласника Імексбанку 309 млн грн на користь НБУ
    У 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав із НБУ договір поруки про погашення стабкредиту, взявши на себе особисті зобов’язання з погашення заборгованості
    Фото з відкритих джерел

    Стягнення відбудеться в рахунок погашення заборгованості Імексбанку за наданим раніше стабілізаційним кредитом

    Одеський апеляційний суд ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника Імексбанку Леоніда Клімова 309 млн грн на користь Національного банку. Відповідне рішення суду Нацбанк отримав 29 грудня 2020 року, і воно вже набуло чинності.

    Водночас суд скасував рішення суду першої інстанції, який раніше відмовив НБУ в задоволенні позову.

    Стягнення відбудеться в рахунок погашення заборгованості Імексбанку за наданим раніше стабілізаційним кредитом.

    До відома, у 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав із НБУ договір поруки про погашення стабкредиту, взявши на себе особисті зобов’язання з погашення заборгованості перед Нацбанком.

    Оскільки Клімов продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, в січні 2016 року НБУ звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.

    14 грудня 2018 року Приморський райсуд Одеси відхилив позов Нацбанку, однак постановою Одеського апеляційного суду від 24 листопада 2020 року апеляційну скаргу НБУ було прийнято.

    Нагадаємо, 26 січня 2015 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення Імексбанку до неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був Леонід Клімов.

    Нацбанк і надалі вживатиме заходи, спрямовані на погашення заборгованості Імексбанку.

    ФГВФО запустив процес з арешту закордонних коштів ексвласників банків-банкрутів, зокрема Імексбанку.

    Теги: Національний банк українці монета НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies