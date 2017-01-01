Суд призначив податкову перевірку телеканалу Коломойського
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Телеканал «1+1» перевірять на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх податків і зборів
Печерський райсуд столиці задовольнив клопотання Генпрокуратури і призначив податкову перевірку телеканалу «1+1». Про це повідомляється в постанові суду від 18 вересня.
Як заявлено в рішенні, телеканал перевірять на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, в тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2016 року.
Проведення перевірки доручили працівникам Державної фіскальної служби України. Строк проведення позапланової перевірки - десять робочих днів.
Наголошується, що ухвалу було оприлюднено 7 листопада.
Постанова оскарженню не підлягає.
Джерело: Українські новини