Суд призначив податкову перевірку телеканалу Коломойського

Телеканал «1+1» перевірять на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх податків і зборів

Печерський райсуд столиці задовольнив клопотання Генпрокуратури і призначив податкову перевірку телеканалу «1+1». Про це повідомляється в постанові суду від 18 вересня. Як заявлено в рішенні, телеканал перевірять на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і