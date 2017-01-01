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    Суд призначив податкову перевірку телеканалу Коломойського

    Телеканал «1+1» перевірять на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх податків і зборів
    Печерський райсуд столиці задовольнив клопотання Генпрокуратури і призначив податкову перевірку телеканалу «1+1». Про це повідомляється в постанові суду від 18 вересня. Як заявлено в рішенні, телеканал перевірять на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і
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    Телеканал «1+1» перевірять на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх податків і зборів

    Печерський райсуд столиці задовольнив клопотання Генпрокуратури і призначив податкову перевірку телеканалу «1+1». Про це повідомляється в постанові суду від 18 вересня.

    Як заявлено в рішенні, телеканал перевірять на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, в тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2016 року.

    Проведення перевірки доручили працівникам Державної фіскальної служби України. Строк проведення позапланової перевірки - десять робочих днів.

    Наголошується, що ухвалу було оприлюднено 7 листопада.

    Постанова оскарженню не підлягає.

    Джерело: Українські новини

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