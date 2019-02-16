Апеляційний суд продовжив арешт Савченко й Рубана



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Суд продовжив арешт Надії Савченко

Савченко і Рубан залишаться під вартою ще на 2 місяці

Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив вимогу сторони обвинувачення і продовжив термін запобіжного заходу для народного депутата України Надії Савченко та Володимира Рубана і продовжив термін їх тримання під вартою на 60 днів - до 15 квітня.

Про це повідомила начальник відділу інформаційно-технічного та аналітичного забезпечення суду Леся Гайдай.

«Продовжено строк тримання під вартою на термін до 60 діб - до 15 квітня 2019 року включно без визначення розміру застави. Ухвала оскарженню не підлягає» - сказала вона.

За словами Гайдай, подання голови Чернігівського районного суду Дмитра Криворученка про зміну територіальної підсудності апеляційний суд задовольнити частково. Він ухвалив рішення внести відповідне подання до Верховного Суду, щоб той заново визначив, де розглядатиметься кримінальне провадження за обвинуваченням Савченко й Рубана.

На засіданні суд також розглядав питання про підсудність справи за обвинуваченням Савченко і колишнього керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

Апеляційний суд перенаправив питання про підсудність даної справи до Верховного суду України.

Наголошується, що прихильники і адвокати Савченко були вкрай обурені рішенням апеляційного суду про продовження арешту, оскільки переконані, що даний суд вийшов за рамки своїх повноважень і не мав права вирішувати питання про продовження арешту.

Як повідомлялося, 11 лютого колегія Верховного суду України ухвалила рішення про розгляд у Чернігівському районному суді справи «Савченко-Рубана».

14 лютого Чернігівський суд задовольнив заяву адвокатів Савченко про відвід суддів. У зв'язку з відсутністю можливості зібрати новий склад суду, справу «Савченко-Рубана» було направлено до Апеляційного суду Чернігівської області для визначення підсудності.

Джерело: Укрінформ