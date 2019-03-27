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    Суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків

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    <p>Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше 8 годин</p> - Суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків

    Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше 8 годин

    В задоволенні апеляційних скарг на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою відносно моряків Мосміськсуд відмовив

    Суд у Москві в середу, 27 березня, відхилив апеляції ще чотирьох полонених українських моряків.

    Про це написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

    За його словами, апеляційна інстанція московського міського суду провела відкладене раніше судове засідання щодо моряків Владислава Костишина, Віктора Беспальченка, Володимира Лісового, Володимира Варімеза.

    «Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше 8 годин. В ході засідання адвокатами були долучені і згодом оголошені судом резолюція ПАРЄ, згідно з якою стосовно захоплених моряків повинні застосовуватися норми міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, і доповідь УВКПЛ ООН, в якому моряки визнаються військовополоненими», - зазначив адвокат.

    Полозов повідомив, що в задоволенні апеляційних скарг на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою відносно військовополонених українських моряків Мосміськсуд відмовив.

    Загалом суд відхилив усі 24 апеляції українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці.

    Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

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