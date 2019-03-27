Суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків
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Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше 8 годин
В задоволенні апеляційних скарг на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою відносно моряків Мосміськсуд відмовив
Суд у Москві в середу, 27 березня, відхилив апеляції ще чотирьох полонених українських моряків.
Про це написав у Facebook адвокат Микола Полозов.
За його словами, апеляційна інстанція московського міського суду провела відкладене раніше судове засідання щодо моряків Владислава Костишина, Віктора Беспальченка, Володимира Лісового, Володимира Варімеза.
«Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше 8 годин. В ході засідання адвокатами були долучені і згодом оголошені судом резолюція ПАРЄ, згідно з якою стосовно захоплених моряків повинні застосовуватися норми міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, і доповідь УВКПЛ ООН, в якому моряки визнаються військовополоненими», - зазначив адвокат.
Полозов повідомив, що в задоволенні апеляційних скарг на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою відносно військовополонених українських моряків Мосміськсуд відмовив.
Загалом суд відхилив усі 24 апеляції українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці.
Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.