Суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше 8 годин

В задоволенні апеляційних скарг на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою відносно моряків Мосміськсуд відмовив

Суд у Москві в середу, 27 березня, відхилив апеляції ще чотирьох полонених українських моряків.

Про це написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

За його словами, апеляційна інстанція московського міського суду провела відкладене раніше судове засідання щодо моряків Владислава Костишина, Віктора Беспальченка, Володимира Лісового, Володимира Варімеза.

«Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше 8 годин. В ході засідання адвокатами були долучені і згодом оголошені судом резолюція ПАРЄ, згідно з якою стосовно захоплених моряків повинні застосовуватися норми міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, і доповідь УВКПЛ ООН, в якому моряки визнаються військовополоненими», - зазначив адвокат.

Полозов повідомив, що в задоволенні апеляційних скарг на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою відносно військовополонених українських моряків Мосміськсуд відмовив.

Загалом суд відхилив усі 24 апеляції українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці.

Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.