ФСБ призначила психіатричну експертизу 24 полоненим морякам



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Адвокат повідомив, що проведення експертиз має розпочатися наступного тижня в ФДБУ «Національний медичний дослідний центр психіатрії і наркології імені В.П.Сербського» МОЗ Росії

Слідче управління ФСБ Росії призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків. Про це 21 березня повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Зокрема, в четвер відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Михайла Власюка.

Власюка ознайомили з постановою про призначення експертизи.

Адвокат стверджує, що станом на 21 березня, подібна експертиза призначена по відношенню до всіх 24 військовополонених українських моряків.

Полозов повідомив, що проведення експертиз має розпочатися наступного тижня в ФДБУ «Національний медичний дослідний центр психіатрії і наркології імені В.П.Сербського» МОЗ Росії.

«Проведення даної експертизи щодо військовополонених українських моряків є незаконним, порушує норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі III Женевської конвенції 1949 року, і є ставленням, що принижує гідність і честь військовополонених», - написав Полозов позицію захисту українських моряків.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.