Суд у справі Вороненкова: обвинуваченого забрали до лікарні



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Оголошено технічну перерву до 16 години

Обвинуваченого у співучасті у вбивстві Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка під час судового засідання у понеділок, 6 серпня, лікарі забрали у лікарню через виснаження.

«Ми вважаємо, що через інтоксикацію організму через голодування підозрюваного необхідно доставити в лікарню», - заявив медик швидкої допомоги.

Захисник Анна Козаченко погодилася з лікарями. «Зважаючи на стан здоров'я, я вважаю неможливим продовження засідання», - повідомила захисник Тарасенка.

Суд оголосив технічну перерву до 16 години, аби встановити можливість прийняття участі Тарасенка у засіданні.

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Києва під час підготовчого засідання обвинувачений у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко втратив свідомість.

Як відомо, Тарасенко раніше оголосив голодування.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

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Джерело: УНН