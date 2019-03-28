Суд у Вашингтоні призначив дату винесення вироку російській шпигунці Бутіній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін та Марія Бутіна (колаж)

У грудні 2018 року Бутіна визнала себе винною в змові проти США

Федеральний суд у Вашингтоні призначив дату винесення вироку – 26 квітня – у справі росіянки Марії Бутіної, яка визнала себе секретним агентом Кремля.

Бутіна з’явилася 28 березня у суді ненадовго, під час засідання не виступала.

Бутіна є засновницею російського руху «Право на зброю». Росіянку затримали в США 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагодити контакт між президентами Росії і США в обхід офіційних каналів.

Як відомо, у середині грудня російська «агентка» Марія Бутіна визнала себе винною в участі у змові проти США.

Бутіній загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що Бутіна, яку звинуватили в США в шпигунстві у липні 2018 року, розпочала співпрацю зі слідством і розповіла про свого російського куратора.

Нагадаємо, у Вашингтоні затримали громадянку Росії за підозрою у «проникненні в американську політичну організацію».

Москва 18 липня засудила арешт Бутіної і заявила, що він спрямований на підрив саміту між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Гельсінкі. Представник російського МЗС України Марія Захарова заявила, що обвинувачення є безпідставними і виникли в результаті «русофобної істерії» у Вашингтоні.

Велике журі у США 17 липня посилило кримінальні звинувачення щодо жінки, яка підозрюється в діях «іноземним агентом» на користь Росії.

Марію Бутіну, яка є засновницею російської групи на захист вільного володіння зброєю, називають змовницею і чинним агентом російського уряду.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: 17 миттєвостей Марії Бутіної. Росія переварює черговий шпигунський провал