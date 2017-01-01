Суд у Зімбабве визнав законними дії військових

Екс-міністр фінансів Зімбабве Игнасиус Чомбо 25 листопада постав перед судом за звинуваченням у корупції

Верховний суд Зімбабве визнав дії зімбабвійських військових, які призвели до відставки Роберта Мугабе з поста президента, законними. Про це йдеться в постанові суду від 25 листопада. Згідно з постановою, армія діяла у відповідності з конституцією, щоб запобігти протиправному приходу до влади людей з оточення Мугабе. Суд також визнав незаконним



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Екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе

Екс-міністр фінансів Зімбабве Игнасиус Чомбо 25 листопада постав перед судом за звинуваченням у корупції

Верховний суд Зімбабве визнав дії зімбабвійських військових, які призвели до відставки Роберта Мугабе з поста президента, законними.

Про це йдеться в постанові суду від 25 листопада.

Згідно з постановою, армія діяла у відповідності з конституцією, щоб запобігти протиправному приходу до влади людей з оточення Мугабе. Суд також визнав незаконним звільнення Еммерсона Дамбудзо Мнангагви з поста віце-президента.

Як зазначають спостерігачі, Мнангагва був позбавлений посади для того, щоб наступним президентом країни могла стати дружина Мугабе Грейс.

25 листопада перед судом також постав екс-міністр фінансів Зімбабве Ігнасіус Чомбо, якого звинувачують у корупції та зловживанні посадовими повноваженнями. Наголошується, що це перша поява Чомбо на публіці з тих пір, як два тижні тому його взяли в полон військові.

Наголошується, що це перша поява Чомбо на публіці з тих пір, як два тижні тому його взяли в полон військові. Адвокат Чомбо розповів, що екс-міністрові довелося звернутися в лікарню через побої, яких він зазнав у полоні.



