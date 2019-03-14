Суд в Києві залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму



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Затримання судді Валерія Чорнобука (праворуч), 5 листопада 2018 року Фото: Лариса Сарган / Twitter

Екс-суддю підозрюють у державній зраді

Київський апеляційний суд залишив під арештом колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури АР Крим.

У відомстві уточнили, що Чорнобук підозрюється в скоєнні дій, передбачених ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.

Нагадаємо, 3 листопада 2018 року у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

Екс-суддю підозрюють у державній зраді. Ще у 2014 році він нібито допомагав кримським судам перейти на роботу за російським законодавством.

5 листопада Голосіївський районний суд м. Києва арештував колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.