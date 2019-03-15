Суд в окупованому Криму продовжив арешт блогера Мемедемінова



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Наріман Мемедемінов, 13 лютого 2019 року

Через два місяці Мемедемінова можуть етапувати в російській Ростов, де суд розглядатиме справу по суті

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 14 березня на два місяці продовжив арешт обвинуваченого в «пропаганді тероризму» кримськотатарського активіста, блогера Нарімана Мемедемінова. Він залишиться в СІЗО до 16 травня.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

«Наприкінці березня буде рік відтоді, як Наріман перебуває в СІЗО, тому клопотання про продовження арешту розглядав Верховний суд. Під час засідання Наріман заявив п’ять клопотань, усі вони стосувалися доступу слухачів до зали суду, оскільки засідання проходило в закритому режимі. Або ж, якщо процес закритий, то щоб слухачів пустили хоча б на оголошення рішення. Але всі клопотання суд відхилив, а деякі навіть не став розглядати», – розповів адвокат.

Семедляєв додав, що 14 березня в Київському районному суді Сімферополя відбувся розгляд скарги захисту на постанову про порушення кримінальної справи стосовно Мемедемінова.

«Це базова скарга, в якій ми просили суд скасувати постанову слідчого ФСБ Олександра Паршутіна про порушення кримінальної справи стосовно Нарімана і закрити кримінальне провадження, оскільки захист вважає, що в діях Нарімана немає складу злочину. Цілком очікувано, що суд на формальних підставах залишив нашу скаргу без задоволення», – пояснив адвокат.

За словами Семедляєва, після закінчення слідчих дій Наріман Мемедемінов знайомиться з матеріалами кримінальної справи, яка складається з шести томів. Через два місяці його можуть етапувати в російській Ростов, де суд розглядатиме справу по суті.