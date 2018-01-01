Суд в окупованому Криму розгляне 13 апеляцій кримських татар

У суді першої інстанції кримчанам винесли постанови про штрафи в рублях, еквівалентні сумам від 4,9 до 7,3 тисяч гривень

Сьогодні, 7 лютого, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму планує розглянути 13 апеляційних скарг щодо кримських татар, мусульман, які виходили на поодинокі пікети 14 жовтня 2017 року. Про це повідомили у громадському об’єднанні «Кримська солідарність». Згідно з повідомленням, в суді першої інстанції кримчанам вже винесли



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Оштрафовані російськими судами учасники пікетів подали апеляційні скарги

У суді першої інстанції кримчанам винесли постанови про штрафи в рублях, еквівалентні сумам від 4,9 до 7,3 тисяч гривень

Сьогодні, 7 лютого, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму планує розглянути 13 апеляційних скарг щодо кримських татар, мусульман, які виходили на поодинокі пікети 14 жовтня 2017 року. Про це повідомили у громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, в суді першої інстанції кримчанам вже винесли постанови про штрафи в рублях, еквівалентні сумам від 4,9 до 7,3 тисяч гривень.

14 жовтня 2017 року на окупованому півострові відбулася серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар, мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. Щодо пікетувальників були складені адмінпротоколи через порушення встановленого порядку пікетування, відповідно до російських законів.

Згодом у Сімферополі, Джанкої, Алушті, Судаку, а також Совєтському, Кіровському, Білогірському і Червоногвардійському районах відбулися судові засідання.

Після анексії Криму на півострові відбуваються масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Джерело: Крим.Реалії