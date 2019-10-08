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    Суд в окупованому Криму залишив під арештом трьох фігурантів «справим Хізб ут-Тахрір»

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    Обшуки в окупованому Криму, 10 червня 2019 року - Суд в окупованому Криму залишив під арештом трьох фігурантів «справим Хізб ут-Тахрір»
    Обшуки в окупованому Криму, 10 червня 2019 року

    Заарештовані залишаться в СІЗО до 5 листопада

    Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму залишив фігурантів Білогірського «справи Хізб ут-Тахрір» Енвера Омерова, Ризу Омерова і Айдера Джеппарова під арештом у СІЗО.

    Про це у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Ризи Омерова Олександр Стасюк.

    Заарештовані залишаться в СІЗО до 5 листопада.

    За словами Стасюка, з дня затримання, 10 червня, з його підзахисними не проводилося ніяких процесуальних дій, направлених на доказ їх причетності до скоєння злочину. Російське слідство не коментує цю інформацію.

    Решта п'ять чоловік, затримані в Криму 10 червня залишаються в СІЗО.

    Після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків. У той же день суд почав обирати їм запобіжні заходи.

    ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

    Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

    Крим суд ФСБ СІЗО політв’язні
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